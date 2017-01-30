Сирия сегодня: Сергей Шойгу и С-400 на «Хмеймим», Трамп идет войной на ИГ

Сирия сегодня, 30 января. Что такое «зоны безопасности», Трамп и саудиты готовы бороться с ИГИЛ, Сергей Шойгу проверит производство ракет к ракетным комплексам С-400 «Триумф», несущим боевое дежурство на авиабазе «Хмеймим».

Зоны безопасности в Сирии

Москва прокомментировала инициативу президента США Дональда Трампа по созданию так называемых «зон безопасности» в Сирии. Россия хочет прояснить этот вопрос с представителями Вашингтона, поскольку, если речь идет о создании убежищ для беженцев, то такая инициатива потребует согласования с официальным Дамаском, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В ходе нашего диалога с американскими коллегами мы будем прояснять тему зон безопасности в Сирии», — отметил Лавров в ходе брифинга для журналистов.

По словам Лаврова, нынешняя постановка Соединенными Штатами этого вопроса «отличается от тех идей, которые высказывались на предыдущих этапах сирийского кризиса». Как отметил глава российского МИД, предыдущая администрация США, возглавляемая Бараком Обамой, пыталась продавить идею бесполетных зон в Сирии, которые использовались бы как «площадки для того, чтобы туда посадить альтернативное правительство». Эти площадки, по словам Лаврова, администрация США намеревалась использовать как плацдарм для свержения Башара Асада.

По словам министра, этот сценарий был бы «калькой с ливийских событий», которые в результате привели к свержению Муаммара Каддафи и были использованы как предлог для военного вторжения в Ливию в обход решения Совбеза ООН.

Саудовская Аравия поддержала идею о зонах безопасности в Сирии и Йемене

После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом король Саудовской Аравии Салман поддержал идею создания зон безопасности для беженцев в Сирии и Йемене. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на официальное заявление Белого дома.

Также Трамп и Салман договорились укреплять совместные усилия по противодействию распространению на Ближнем Востоке запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ). Лидеры двух стран обсудили и другие вопросы, касающиеся ситуации в Сирии.

Ранее в интервью ABC News Трамп заявил, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты беженцев, президент США также упрекнул руководство Евросоюза в том, что оно позволило перебраться в Европу миллионам беженцев.

27 января Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий иммиграцию в США из Сирии, Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сомали и Судана.

Шойгу проверит С-400

Решения о любых бесполетных зонах по Сирии невозможно принять в обход России, которая защищает сирийское небо при помощи новейших средств противовоздушной обороны. Так, в ноябре 2015 года после инцидента с российским Су-24, который был сбит турецкими ВВС, Россия развернула на авиабазе «Хмеймим» зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» для прикрытия действий самолетов Воздушно-космических сил России (ВКС РФ). С тех пор С-400, как и другие средства ПВО, продолжают охранять сирийское небо.

Министр обороны Сергей Шойгу намерен проинспектировать производство ракет для зенитных комплексов С-400.

Для этого министр обороны вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым отправятся в Киров, где посетят «Кировское машиностроительное предприятие», которое входит в состав госкорпорации «Алмаз-Антей». Именно на этом предприятии производятся ракеты для комплекса противовоздушной обороны С-400.