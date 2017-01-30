Пьяный врач изнасиловал пациентку в реанимации подмосковной больницы

Москва, 30 января. Врача Подольской городской больницы №2 в Подмосковье подозревают в изнасиловании пациентки реанимационного отделения. Как сообщается в СМИ, мужчина не отрицает свою вину, однако настаивает, что не осознавал своих поступков из-за сильного опьянения.

По предварительным данным, реаниматолог в ночь на 5 января надругался над 43-летней женщиной, которая не могла дать отпор и позвать на помощь из-за воздействия седативных препаратов. Предполагаемый злоумышленник утверждает, что напал на пациентку спьяну и не контролировал себя. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела, передает Life.ru со ссылкой на ГСУ СК РФ по Московской области.