Заправься пивом: на российских АЗС могут разрешить продажу алкоголя

Москва, 30 января. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий продавать на заправках алкоголь крепостью до 16,5 градуса, то есть пива и некоторых других горячительных напитков.

Проект закона на рассмотрение парламентариев внес сенатор от Астраханской области, член «Единой России» Геннадий Орденов. Автор уверен, что запрет на продажу алкоголя, введенный еще в 2011 году, не влияет на решение проблемы пьянства за рулем. Изучив статистику ГИБДД, Орденов пришел к выводу, что количество ДТП с участием нетрезвых водителей с момента введения запрета лишь увеличилось.

В 2010 году (до введения запрета на продажу алкоголя на АЗС) зарегистрировано менее 12 тысяч «пьяных» ДТП; в 2015 году их было уже 16 тысяч.

Фактически, говорит Орденов, запрет не имеет смысла и не достигает главной цели — улучшения ситуации на дорогах.