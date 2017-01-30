ЛНР: украинские радикалы взорвали железнодорожные пути в «серой зоне» Донбасса

Луганск, 30 января. Украинские радикалы подорвали железнодорожные пути в нейтральной зоне Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«Украинские радикалы, которые заблокировавшие железнодорожное движение на линии Сентяновка-Шипилово подорвали ж/д полотно в «серой зоне» в районе населенного пункта Сентяновка», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время масштабы повреждений неизвестны, кроме того радикалы блокируют доступ ремонтных бригад к месту взрыва.

Депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко, который является участником блокады, опубликовал на своей странице в Facebook фотографии поврежденного железнодорожного полотна, однако в комментарии к публикации предположил, что рельсы повредили «местные патриоты Украины».