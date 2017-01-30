Курсанты-моряки в Петербурге освободили судно от «пиратов»

Санкт-Петербург, 30 января. На военно-тактическом полигоне Пулково-3 состоялись специальные учения для курсантов Морского корпуса Петра Великого.

На учениях курсанты на практике отработали приемы ведения боя и освобождения судна, захваченного пиратами, а также защиты военно-морской базы от атаки террористов. На тренировке использовалось имитационное оружие для военно-спортивной игры страйкбол, которое до мелочей воспроизводит реальное боевое оружие. Задача курсантов усложнялась тем, что им противостояли команды различной степени оснащенности и подготовки, для успешной защиты базы или освобождения судна кадетам приходилось действовать в тесной связке и часто менять тактику.