Медведев сообщил об индексации пособий и выплат с 1 февраля

Москва, 30 января. Пособия, выплаты и компенсации, предусмотренные федеральными законами, будут индексированы с 1 февраля, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии индексируются на фактическую инфляцию прошлого года, то есть на 5,4%. На совещании с вице-премьерами Медведев также отметил, что будут проиндексированы многие социальные гарантии.