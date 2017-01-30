Медведев сообщил об индексации пособий и выплат с 1 февраля
Москва, 30 января. Пособия, выплаты и компенсации, предусмотренные федеральными законами, будут индексированы с 1 февраля, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии индексируются на фактическую инфляцию прошлого года, то есть на 5,4%. На совещании с вице-премьерами Медведев также отметил, что будут проиндексированы многие социальные гарантии.
«… это пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан», — заявил Медведев.
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