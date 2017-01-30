Медведев запустил эксперимент по маркировке лекарств в России

Москва, 30 января. В России будут маркировать лекарства специальными кодами. Соответствующий документ в понедельник подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. По словам председателя кабмина, создание специальной автоматизированной системы является частью работы по противодействию обороту контрафактной и фальсифицированной продукции.

Кроме того, нововведение поможет отследить все этапы движения лекарств от производителя до больницы или аптеки. Медведев также заявил, что любой россиянин сможет проверить происхождение упаковки и легальность продукции с помощью смартфона, либо сканера.

Как сообщала газета «Известия», российские ученые разработали молекулу, блокирующую удовольствие от наркотических веществ. После его введения в кровь организм человека начинает выработку антител, препятствующих проникновение наркотика в мозг. По словам главного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, российских лекарств для борьбы с наркозависимостью сейчас нет. Поэтому в настоящее время в России наркозависимость лечат иностранными препаратами.

Напомним, 29 декабря 2016 года Медведев утвердил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств на 2017 год.