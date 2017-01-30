ДНР: ВСУ почти 2000 раз нарушили режим перемирия в Донбассе

Донецк, 30 января. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 1912 раз нарушили режим перемирия в Донбассе. Об этом журналистам рассказал заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Согласно предварительным данным, украинские силовики обстреляли западные районы Донецка, Васильевку, Спартак, Саханку, а также ряд других населенных пунктов.

«От огня украинской артиллерии получили повреждения 18 жилых домов и домостроений в Червоногвардейском районе Макеевки, Киевском районе Донецка и поселке Зайцево», — отметил Басурин.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВСУ обстреляли больницу в Макеевке.

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