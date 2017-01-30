Стая бездомных собак искусала жительницу Тюмени на глазах у равнодушных прохожих

Тюмень, 30 января. На улице Трактовой в Тюмени стая бродячих собак искусала местную жительницу. По словам пострадавшей, очевидцы этой сцены не предприняли никаких попыток ее спасти.

Екатерина Елисеева возвращалась домой, когда на нее напала стая из семи-восьми бродячих собак. «Искусали страшно, порвали штаны. Две собаки за обе ноги, на одной ноге чуть кость не прокусили», — написала она в соцсетях, прикрепив к посту фото с травмированными конечностями.

Женщину в этой ситуации поразило не только неожиданное нападение собак, но и равнодушие прохожих. Так, стоявший рядом мужчина бездействовал и не попытался помочь пострадавшей, передает «URA.RU».