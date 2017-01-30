Украинские биатлонисты оправдались за недослушанный на пьедестале гимн РФ
Варшава, 30 января. Украинские биатлонисты объяснили, почему они покинули пьедестал во время звучания гимна России на церемонии награждения после смешанной эстафеты на ЧЕ в Польше.
Во время церемонии по окончании смешанной эстафеты на польском чемпионате Европы по биатлону случилось недопонимание. Золотые, серебряные и бронзовые призеры ушли с подиума, когда звукооператор ошибочно включил гимн России.
По словам украинской биатлонистки Анастасии Меркушиной, ничего особенно не случилось, и никакой сенсации здесь нет, поскольку там просто по ошибке поставили не ту композицию.
«Вместо просто музыки поставили гимн, но его не должно было быть, поэтому все и растерялись», — отметила спортсменка.
Также она отметила, что гимн включают только на медальной церемонии, а это была цветочная. Всем спортсменам организатор показал на выход с подиума, добавила Меркушина.
Напомним, на прошедшем в Польше европейском первенстве сборная России завоевала золото, а украинские спортсмены — бронзу.