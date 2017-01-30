Яровая уличила Конгресс США в нездоровом увлечении ядерным оружием

Москва, 30 января. Американские спецслужбы проводят исследования относительно того, смогут ли госструктуры России и США пережить ядерный удар и продолжить работу. В этом проявляется нездоровое увлечение, направленное против мира и безопасности всего человечества, уверена вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Яровая обратила внимание на то, что вместо того, чтобы сосредоточить все усилия на борьбе с терроризмом, «конгресс тешится надеждой поиграть с ядерным оружием».

«Налицо опасное и нездоровое увлечение, направленное против мира и безопасности человечества», — констатировала вице-спикер, отметив, что идея конгрессменов выглядит как «Кошмар на улице Вязов», передает «Парламентская газета».

Напомним, ранее стало известно, что Конгресс США заказал спецслужбам исследование, которое позволило бы дать оценку способности руководства Москвы и Пекина к нормальному функционированию и продолжению выполнения государственной программы в случае ядерного удара.