Порошенко уже нашли замену: как Трамп повлияет на украинский кризис

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп убеждены, что нельзя позволить превратить украинский кризис в застарелый конфликт, нужна активизация усилий в решении этого вопроса, отметил пресс-секретарь президент Кремля Дмитрий Песков. В итоге президента Украины вынудят сесть за стол переговоров или ему придется уйти, считает политический аналитик Сергей Судаков.

«Американская сторона также является убежденной сторонницей точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис. Необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы. В данном случае в нашей позиции ничего не изменилось, она достаточно последовательна, она зиждется на понимании безальтернативности реализации минских договоренностей. И, конечно, в первую очередь, реализации минских договоренностей со стороны Киева без какого-либо двойного или тройного трактования этих договоренностей», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, «именно это может стать залогом успеха» в разрешении внутриукраинского кризиса, который уже несколько лет терзает страну. Он также добавил, что пока наблюдается «существенное провисание, что не способствует решению этой проблемы».

«Дело даже не в том, что выгодно Киеву, а что нет. Сейчас меняется кураторство на Украине, и надо понимать, что Киев долгое время находился на ручном управлении США, то есть политика принятия крупных, судьбоносных решений будет зависеть от нового руководства Соединенных Штатов. Насколько Дональду Трампу будет интересна Украина как страна и насколько он готов будет ее разменять — другой вопрос. С уходом Виктории Нуланд, и с уходом той плеяды чиновников, которые занимались администрацией господина Порошенко, действующий украинский президент потерял очень многое. По большому счету он перестал быть рукопожатным политиком в Белом Доме. Если он будет продолжать проводить активную политику насилия и войны для продвижения своих интересов, у него ничего не получится», — считает политолог.

Судаков отмечает, что подобный сценарий для Петра Порошенко обойдется дорого, и ему придется объяснять, зачем Соединенным Штатам конфликт, который проводится «через прокси-войну с Россией».

«Вашингтону это конечно не нужно. И я полагаю, что Трамп будет в большей степени логичен, и он будет делать шаги, которые были сделаны во время Давосского форума. На нем мы увидели, что американские элиты очень серьезно отнеслись к Виктору Пинчуку, и именно он станет действительно рукопожатной фигурой в новой администрации США. И это даже несмотря на его связи с Хиллари Клинтон. Пинчук будет более компромиссной фигурой для Вашингтона, и именно поэтому Порошенко надо будет сосредоточиться на удержании власти внутри страны. А для этого ему нужно будет все-таки выполнять минские соглашения или же пересматривать их, потому как сама Европа будет меняться. Ведь два ключевых участника «Минска-2» — Франция и Германия, в ближайшее время могут поменять руководство. А если поменяется руководство, то будут пересмотрены и определенные позиции по минским соглашениям», — продолжает эксперт.

Следовательно, если соглашения будут пересмотрены и все стороны будут согласны с тем, что «Минск-2» выполняется, то останется только одна сторона, которая не может принять этих договоренностей.

«И вот сейчас это тот камень преткновения, который либо снесет администрацию Порошенко, либо даст Трампу возможность выгодно повлиять на его администрацию. Новый президент США произведет «мирную» смену власти, заменит ее своими, имеющими авторитет чиновниками», — заключил Судаков.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что попытки Киева «перефразировать минские соглашения в своих интересах» приводят к тому, что процесс урегулирования внутриукраинского конфликта заходит в тупик. При этом официальный представитель Кремля в очередной раз обратил внимание мирового сообщества на то, что Москва не является сторонником и тем более участником конфликта в Донбассе. Более того, она может лишь ожидать, что враждующие стороны попытаются в максимально сжатые сроки реализовать «Минск-2». По словам Пескова, процесс урегулирования кризиса тормозит только украинская сторона, ДНР и ЛНР уже давно заявляют о своем желании вернуться за стол переговоров.