Ирак: ИГИЛ удерживает тысячи детей в западном Мосуле

Мосул, 30 января. Представители международной организации «Спасем детей» сообщают, что в западной части Мосула, контролируемой боевиками ИГИЛ, находятся сотни тысяч детей.

Активисты международной организации «Спасем детей» называют цифру около 350 тысяч. По данным организации дети находятся в западной части города, подконтрольной «Исламскому государству» (группировка запрещена в России) и не могут ее покинуть. Восточная часть второго по величине города Ирака взята правительственными войсками, однако они не могут пересечь реку Тигр, так как все мосты через водную преграду разрушены. Организация «Спасем детей» обратилась к иракским войскам и руководству международной коалиции во главе с США принять все меры, чтобы свести к минимуму потери среди мирного населения при освобождении западной части Мосула.