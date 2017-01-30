Ирак просит США остаться в Мосуле после уничтожения ИГИЛ

Багдад, 30 января. Багдад хочет продлить военное сотрудничество с Вашингтоном и после ликвидации «Исламского государства» (ИГИЛ) в Ираке. Власти страны считают, что американские солдаты должны остаться в Мосуле. Это, по их мнению, поможет поддерживать безопасность в государстве.

Высокопоставленные источники утверждают, что эту тему уже обсуждают в ходе двусторонних контактов с США. Пресс-секретарь правительства Ирака Саад аль-Хадиси в комментариях газете «Известия» рассказал, что Багдад после уничтожения ИГ в стране хочет сотрудничать с различными государствами, и прежде всего США. «В настоящее время в рядах сил коалиции США присутствуют представители разных стран, которые осуществляют логистическую поддержку иракских военных, а также их подготовку и тренировку», — пояснил он.

Источник «Известий» в МИДе Ирака утверждает, что договоренность на этот счет практически достигнута. «Принципиальная договоренность по этому поводу есть. Остается лишь найти компромисс в деталях», — добавил он.

Напомним, террористическая группировка ИГИЛ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

