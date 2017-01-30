Стали известны подробности спасения ребенка постовым на Кубани

Краснодар, 30 января. Само событие произошло еще 23 января, сообщает источник Федерального агентства новостей. Исполняющий обязанности командира патрульно-постовой служба Леван Мебония шел на работу, когда к нему подбежали двое мальчишек и сказали, что их друг тонет в котловане. Леван решил, что вызывать помощь некогда, поэтому тут же сам отправился на место происшествия.

Как позднее выяснилось, мальчишки играли на площадке замороженной стройки, которая не была огорожена должным образом. У одного из подростков ветром сдуло шарф в котлован, и он решил его достать корягой. Он ребенок не удержал равновесие и упал в котлован. Когда Мебония подбежал, мальчик из последних сил цеплялся корягой за край котлован. Постовой достал ребенка и сразу отвел его в ближайший отдел МВД, где мальчика обогрели. Правоохранители вызвали его родителей. Медицинская помощь подростку не понадобилась. О награде герою пока ничего не известно. Вопрос решается на уровне краевого МВД.