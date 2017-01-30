Пропустившего заседание Навального принудительно доставят на суд по делу «Кировлеса»

Москва, 30 января. Кировский суд постановил доставить приводом Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова, фигурантов дела о хищении у предприятия «Кировлес», заявили в суде.

«Судом сегодня принято решение о приводе Навального и Офицерова на заседание 1 февраля», — сказала представитель суда, передает ТАСС.

Подсудимые ранее не явились на суд, не предоставив документов, объясняющих их отсутствие. Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что и сам узнал о решении суда доставить его подзащитного на заседание принудительно из СМИ.

18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова признал блогера Алексея Навального и бывшего руководителя «Вятской лесной компании» Петра Офицерова виновными в растрате имущества «Кировлеса». Навального приговорили к пяти годам лишения свободы условно, а Офицерова — к четырем годам условно. Президиум Верховного суда РФ в связи с решением ЕСПЧ 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор в отношении обоих фигурантов дела и направил материалы на повторное рассмотрение в суд Кирова.