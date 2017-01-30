Винус Уильямс поборется за кубок теннисного турнира Ladies Trophy в Петербург

Санкт-Петербург, 30 января. В Петербурге стартовал турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Турнир будет проходить с участием первых ракеток мира, среди которых Симона Халеп и Доминика Цибулкова. Кроме того, ожидается участие финалистки Australian Open-2017 – Винус Уильямс.

Также в турнире примет участие чемпионка «Большого шлема» Светлана Кузнецова, которая завершила прошлый год на девятой строчке мирового рейтинга. Турнир будет проходить до 5 февраля. Призовой фонд составит более 750 тысячи долларов.

Стоит отметить, что в минувшем году теннисный турнир в Петербурге получил от WTA престижную категорию Premier.