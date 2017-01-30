Взрыв прогремел в многоэтажке в Башкирии, есть жертвы

Уфа, 30 января. Правоохранительные органы Башкирии выясняют обстоятельства гибели жителя Белорецка.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел в жилом здании на улице Алексеева. Как передает Газета.Ru, в одной из квартир взорвался газовый баллон.

В результате трагедии погиб один человек. Еще один пострадавший был госпитализирован.

Напомним, ранее стало известно о гибели четырехлетнего ребенка в Калуге, который отравился бытовым газом.

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