Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Юрий Думанский, предложил признать Севастополь частью Российской Федерации, чтобы вернуть в состав «незалежной» и «самостийной» остальную часть Крыма. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с членом Совета Федерации от государственной власти исполнительных органов Республики Крым Ольгой Ковитиди о попытках Киева вернуть российский полуостров.

По словам Думанского, на сегодняшний день Севастополь является основной базой Черноморского флота России, а поэтому его можно было бы оставить «на какой-то переходный период» в составе Российской Федерации. Это, считает он, позволило бы значительно быстрее продвинуться в вопросе возвращения Крыма в состав Украины.

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«Подобные заявления делаются от небольшого ума. Хочется еще раз напомнить украинским представителям о том, что Крым — это не шматок сала, который можно поделить, отрезав себе кусок или отдать кусочек кому-то еще. Крым — это целостная территория, которая является республикой, субъектом Российской Федерации. Поэтому в данном случае подобные заявления противоречат нормам международного права. Угрожают ли подобные высказывания целостности полуострова и несут ли они реальную угрозу? Напомню, одним из элементов реализации государственной политики Никиты Хрущева в Крыму была вырубка виноградников и посев кукурузы. Так вот, на кукурузном поле для того, чтобы не налетали вредители, достаточно поставить пугало. У птиц, которые пытаются полакомиться этой кукурузой, уже становится меньше искушений по этому поводу. Поэтому не стоит воспринимать это заявление как реальную угрозу. Потому что сегодня в Крыму и Севастополе имеется достаточно подтверждений того, что Россия — великая держава. Тут даже и пугало ставить не нужно. Хотя наш Черноморский флот может напомнить Украине, что не нужно баловаться с Россией», — рассказала Ольга Ковитиди.