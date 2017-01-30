Россия подала иск в ВТО к Евросоюзу, чтобы защитить металлургов

Москва, 30 января. Всемирная торговая организация (ВТО) рассмотрит иск, поданный Россией, в котором требуется разрешить споры в связи с антидемпинговой мерой ЕС в отношении российского холоднокатаного проката.

Как стало известно, допущенные Еврокомиссией во время антидемпингового расследования нарушения правил ВТО стали причиной данного иска.

В Минэкономразвития РФ отмечают, что консультация, которая предусматривает поиск сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования спора — это первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО. Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора в случае, если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, передает «Парламентская газета».

Напомним, в августе прошлого года на холоднокатаный прокат из России Евросоюзом были введены антидемпинговые пошлины сроком на пять лет. Санкции затронули крупнейшие российские компании. Так, размер антидемпинговых пошлин для ПАО «Северсталь» составляет 34%, для ОАО «ММК» — 18,7%, 36,1% — для ПАО «НЛМК» и всех остальных компаний.

Как сообщала «Газета.ру», в конце декабря 2016 года панель арбитров ВТО вынесла решение по иску ЕС к России по легким коммерческим автомобилям (LCV) и рекомендовала РФ привести пошлины в соответствие с нормами организации.