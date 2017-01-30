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Новости Сирии
Сирия: оппозиция подготовит новую конституцию с учетом опыта России и Ирана

Сирия: оппозиция подготовит новую конституцию с учетом опыта России и Ирана

14:25  30 Января 2017
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Сирия: оппозиция подготовит новую конституцию с учетом всех проектов

Дамаск, 30 января. Сирийская оппозиция примет во внимание все практичные предложения по будущей конституции Сирийской Арабской Республики, однако заключительный проект сделают на основе интересов сирийского народа. Об этом в понедельник заявил лидер «Народного фронта за перемены и освобождение» Кадри Джамиль.

По его словам, не вариант, предложенный Москвой, будет предлагаться для всенародного изучения и выноситься на референдум. Он отметил, что конституция будет принята, учитывая интересы сирийского народа, передает корреспондент ФАН.

Однако он также добавил, что при обсуждении будет учтено все практичное и полезное в прошлой конституции страны, в конституциях России, США, Египта, Ирана.

«Мы должны познакомиться с опытом других, но никакая конституция не может быть навязана», — подчеркнул Джамиль.

#сирия
Дана Балан
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