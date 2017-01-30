Сирия: оппозиция подготовит новую конституцию с учетом опыта России и Ирана

Дамаск, 30 января. Сирийская оппозиция примет во внимание все практичные предложения по будущей конституции Сирийской Арабской Республики, однако заключительный проект сделают на основе интересов сирийского народа. Об этом в понедельник заявил лидер «Народного фронта за перемены и освобождение» Кадри Джамиль.

По его словам, не вариант, предложенный Москвой, будет предлагаться для всенародного изучения и выноситься на референдум. Он отметил, что конституция будет принята, учитывая интересы сирийского народа, передает корреспондент ФАН.

Однако он также добавил, что при обсуждении будет учтено все практичное и полезное в прошлой конституции страны, в конституциях России, США, Египта, Ирана.