Главком ВМФ РФ посетил предприятие «Интелтех»

Санкт-Петербург, 30 января. Главнокомандующий Военно-морским флотом России посетил одно из старейших предприятий страны, разрабатывающее средства связи для ВМФ.

Владимир Королев лично проверил работы по созданию и серийному производству средств связи для подводных лодок и перспективных кораблей флота. Руководство предприятия сообщило главкому о разработке перспективного многофункционального интегрированного комплекса связи для кораблей всех классов. Этот комплекс работает на принципиально новой программной платформе, которая сможет обеспечить военных моряков надежными каналами связи. Также Владимиру Королеву продемонстрировали систему мониторинга жизнедеятельности личного состава надводных кораблей и подводных лодок. Главнокомандующий ВМФ РФ дал высокую оценку работе коллектива предприятия «Интелтех».