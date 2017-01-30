НАТО наступает: американский тягач разворотил перекресток в Польше

Жагань (Польша), 30 января. Грузовик США, прибывший в составе сил НАТО в Польшу, не вписался в поворот и снес забор.

Инцидент произошел в Любушском воеводстве, где дислоцируются войска НАТО. «Дороги в Польше хорошие, но узкие», — развели руками американские военнослужащие.

Военная жандармерия Польши ведет расследование дорожно-транспортного происшествия, передает Lenta.ru.

Напомним, это далеко не первое ДТП с участием военных США, расквартированных в Польше. 21 января грузовик американских ВС, который перевозил танковые снаряды, превысил максимально разрешенную скорость и перевернулся на трассе в том же Любушском воеводстве. В результате часть снарядов рассыпались по дороге. И еще одно ДТП также с участием американских военных произошло на прошлой неделе. Автомобиль ВС США столкнулся с пассажирским автобусом. Пострадали два человека.