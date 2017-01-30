Государственную награду имени Доктора Лизы могут учредить в России

Москва, 30 января. В России может появиться государственная награда имени Елизаветы Глинки, известной также как Доктор Лиза. С такой инициативой выступил Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.

Учреждением награды в Совете по правам человека предполагают отметить «крайнюю самоотверженность в вопросе помощи детям, обездоленным, жертвам военных конфликтов».

Ранее петиция с предложением увековечить память Доктора Лизы собрала в Интернете более 160 тыс. голосов.

«Инициатива учредить награду в честь нашей Лизы очень правильная, и Совет по правам человека готов всячески продвигать её. Но этого недостаточно. Совет уже обдумывает и другие предложения по увековечиванию памяти Елизаветы Глинки», — сообщил Федотов в интервью RT на русском.

Главное же, по мнению Федотова, — это то, что созданный Глинкой фонд «Справедливая помощь» продолжает ее дело и получает от Совета всю необходимую помощь.

Кроме того, именем Глинки назван центр для социально незащищенных граждан в московском Люблино, а также детская больница в Чечне.