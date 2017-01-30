Двое мигрантов в Петербурге погибли при загадочных обстоятельствах

Санкт-Петербург, 30 января. Тела двух мужчин азиатской внешности обнаружили накануне в разных районах Санкт-Петербурга. Предварительно установлено, что смерть мигрантов не носила насильственный характер.

В воскресенье днем правоохранительным органам Невского района сообщили об обнаруженном на кухне мертвеце. Труп мужчины, обутого в один ботинок, направили в морг для выяснения причины смерти, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

В этот же день полицейские Фрунзенского района обнаружили в гаражном кооперативе на Малой Балканской улице тело 33-летнего уроженца Узбекистана. Причина его смерти также выясняется в ходе проверки.