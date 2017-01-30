Трамп начал киносезон в Белом доме с просмотра фильма «В поисках Дори»

Вашингтон, 30 января. В воскресенье, 29 января, в Белом доме состоялся первый официальный кинопоказ. Выбор президента Дональда Трампа пал на мультфильм «В поисках Дори».

«В поисках Дори» — анимационный фильм про рыбку с амнезией, которая пытается найти свою семью. Трамп посмотрел киноленту вместе с родными и друзьями. Западные СМИ сообщили, что Белый дом также запросил комедию «Почему он?» для следующего кинопоказа.

Известно, что среди любимых фильмов Дональда Трампа «Гражданин Кейн», «Хороший, плохой, злой», «Крестный отец» и «Унесенные ветром».