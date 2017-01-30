Мстящий за измену школьник из Пятигорска слил в соцсети фото голой подружки

Пятигорск, 30 января. Мстительный подросток из Пятигорска опубликовал в соцсетях фото своей голой 13-летней подружки. Так он решил проучить возлюбленную за измену. Теперь по факту появления в Интернете снимков обнаженной малолетней девочки идет доследственная проверка.

Как сообщили ФАН в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю, накануне в местных СМИ появилась информация, что в Пятигорске 17-летний юноша разместил в одной из социальных сетей фотографии своей 13-летней знакомой в обнаженном виде, желая отомстить ей за измену.

По данному факту идет проверка. Как подчеркнули в ведомстве, в случае установления достаточных данных, указывающих на признаки какого-либо преступления, будет возбуждено уголовное дело.

