Джамбулатов рассказал, как «Анжи» заманит болельщиков на стадион без Это’О и Роберто Карлоса

Махачкала, 30 января. Повторить триумф в РФПЛ 2000 года «Анжи» не сможет, однако при системной работе клубу удастся заполнить трибуны стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске. Так считает новый вице-президент махачкалинского клуба Зайдин Джамбулатов.

«При системной работе в течение трех лет этого можно добиться и без Это’О с Роберто Карлосом. Наш народ любит искренность и желание играть на пределе возможностей. Конечно, «Анжи» — это не «Барселона», а что-то вроде «Эспаньола», — заявил Джамбулатов.

По его словам, болельщики откликнутся, если почувствуют «фанатичное отношение» футболистов к своему делу.

Однако повторить успех 2000 года в РФПЛ «Анжи» в нынешней ситуации нереально, отметил вице-президент клуба.