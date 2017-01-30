Связисты ВВО в Хабаровске подняты по тревоге

Хабаровск, 30 января. В Восточном военном округе проведена проверка боевой готовности войск к немедленному реагированию на внезапную угрозу.

Военнослужащие в кратчайшие сроки подготовили технику, снаряжение и личное оружие и выдвинулись в район возможной угрозы. На полигоне подразделения связистов развернули мобильный пункт управления. Во время тренировки бойцы сдали нормативы по развертыванию средств связи, организации системы управления войсками по каналам спутниковой связи, а также созданию засекреченной видеоконференцсвязи. При маскировке пункта управления связисты отразили нападение диверсионной группы условного противника. Проверка боевой готовности была проведена со всем личным составом управления Восточного военного округа, задействовано более 50 единиц военной техники.