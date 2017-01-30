Голландские эксперты не справились с расшифровкой данных с радаров РФ по MH17

Москва, 30 января. Нидерланды направят новый запрос России на получение данных с радаров в момент крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры Нидерландов Вим де Бран.

«Радиолокационные данные были предоставлены в необычном формате. Поэтому голландская прокуратура направит Российской Федерации дополнительный запрос о юридической помощи», — пояснил прокурор.

Стоит напомнить, что рейс MH17 следовавший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение в районе боевых действий в Донбассе в 2014 году, в катастрофе погибли 298 человек, которые являлись гражданами десяти государств.