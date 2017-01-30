Амурский губернатор решил ограничить торговлю алкоголем в ресторанах

Благовещенск, 30 января. Глава Амурской области Александр Козлов планирует запретить торговлю алкоголем в ресторанах после 11 часов вечера.

В соответствующем законопроекте указано, что продажа алкогольной продукции в столовых будет запрещена с 21:00 до 11:00. В ресторанах и кафе приобрести спиртные напитки можно будет только с 11:00 до 23:00.

Как передает издание «Известия», продажа алкоголя в регионе будет полностью запрещена на время празднования Международного дня защиты детей, Дня молодежи, Дня знаний и «Последнего звонка».

Напомним, ранее правительство Российской Федерации поддержало инициативу, направленную на увеличение штрафных санкций за незаконное производство спиртного.

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