Сирия: Сатановский сравнил «женевскую жвачку» с прорывом в Астане

Завершившиеся в столице Казахстана Астане переговоры по межсирийскому урегулированию при участии официального Дамаска и сирийской оппозиции, гарантами которых выступили Россия, Турция и Иран, стали серьезным прорывом на пути к скорейшему окончанию гражданской войны в Сирии. Этим результаты переговоров в Астане разительно отличаются от вялотекущего переговорного процесса по Сирии, идущего в Женеве, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, начавшийся под эгидой ООН процесс по урегулированию конфликта в Сирии находился в тупике, и действия Москвы направлены на то, чтобы из этого тупика выйти.

Об отличии переговорного процесса в Астане от того, что происходит под эгидой ООН в Женеве, Федеральное агентство новостей побеседовало с одним из ведущих российских экспертов по ближневосточным проблемам, президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским.

«Женевский формат, с моей точки зрения, — это вообще тема, которую имеет смысл поддерживать скорее ритуально, исходя того, что высшее руководство хорошо относится к Организации Объединенных Наций, — отметил Сатановский, никогда не скрывающий своего отрицательного отношения к структурам и деятельности ООН. — И до той поры, пока не принято решение распустить эту структуру, мы, видимо, так и будем продолжать тащить эту бессмысленную организацию дальше, в том числе на собственном горбу».

По словам Евгения Сатановского, успех переговоров в Астане — это в первую очередь заслуга российских военных, которые своими действиями в Сирии подготовили почву для того, чтобы участники мирных переговоров отнеслись к предложениям Москвы более чем серьезно, поскольку именно России в настоящий момент является главным игроком на Ближнем Востоке.

«Это серьезный прорыв российской военной дипломатии, поскольку бесконечная жвачка вокруг Женевы не привела ни к чему, — отметил Сатановский. — Соглашение, подписанное в Женеве в сентябре прошлого года с теперь уже бывшим госсекретарем США Джоном Керри, наверное, тогда можно было назвать «прорывом», но проблема была в том, что этот «прорыв» нельзя было реализовать, потому что выполнять это всё никто не собирался. В этом плане Женева совершенно точно отличается от Астаны».

Что касается Астаны — еще в результате переговоров стало ясно, что разошлись интересы Саудовской Аравии и Турции, отметил эксперт.

«Это заметно по тем действиям, которые ведут сейчас там друг против друга просаудовские и протурецкие группировки. Они воюют. Турция всерьез решает вопросы войны против запрещенной в РФ группировки «Джебхат-ан-Нусра», то есть «Аль-Каиды». Это означает, что Анкара готовится к полному контролю над суннитским сопротивлением. В то время как Саудовская Аравия ставит на «Аль-Каиду», на салафитов, Турция продолжает ставить на группировки, близкие к «Братьям-мусульманам». Пока что это главное. Ну, и, разумеется, сирийская оппозиция получила в руки проект конституции, и дальше она может с этим что-то делать. Например, кто-то будет это обсуждать и перестанет воевать», — отметил Евгений Сатановский.