Сирия: РФ перебросила в Хмеймим и Тартус бронемашины и оборудование для армии САР

Москва, 30 января. Россия перебросила большое число бронемашин «Водник» в сирийский порт Тартус. Военную технику передадут правительственным войскам Сирии.

Кроме того, РФ готовит к отправке дополнительного военного оборудования на авиабазу Хмеймим, пишет «Газета.ру».

Как сообщает Ura.ru, накануне сирийская правительственная армия освободила от террористов населенные пункты в долине Вади-Барада под Дамаском.

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