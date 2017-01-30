ДОСААФ готовится к открытию планерных школ в Крыму

Москва, 30 января. Руководство Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) близко к завершению подготовительной работы, которая направлена на возрождение юношеских планерных школ в регионах. Об этом в понедельник журналистам сообщил председатель Центрального совета ДОСААФ Александр Коламков.

«Первые такие школы начнут функционировать в Крыму уже в текущем году, где есть необходимая инфраструктура и большие традиции в развитии планеризма», — цитирует его слова «Интерфакс-АВН».

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на востребованность людей, которые принимали активное участие в деятельности ДОСААФ.

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