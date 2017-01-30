Киев обвиняет Плотницкого по делу о крушении Ил-76 под Луганском

Киев, 30 января. Уголовное дело о крушении в 2014 году украинского Ил-76 в отношении руководителя ЛНР Игоря Плотницкого и двух командиров батальонов Луганской народной республики направлено в суд Украины по решению прокуратуры Днепропетровской области. Такая информация приводится на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Как говорится в сообщении ведомства, действия указанных лиц украинская сторона квалифицирует как «теракт».

При этом украинская сторона утверждает, что именно ополченцы ЛНР сбили Ил-76 ВВС Украины, в результате чего погибли девять членов экипажа и 40 десантников ВСУ.

Напомним, 14 июня 2014 года самолет Ил-76 при приземлении был подбит неизвестными из зенитного вооружения: предположительно, на высоте около 400 метров самолет был обстрелян зениткой и крупнокалиберным пулеметом, загорелся и рухнул.