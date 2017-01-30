Украинские радикалы в ватниках и с балалайками пикетируют банки России в Киеве

Киев, 30 января. Украинские радикалы организовали пикет у центральных офисов филиалов российских банков в столице Украины.

По словам одного из инициаторов протеста, в понедельник «Национальный корпус» начал бойкот банков России, а главным образом — центральных штабов. Судя по видеоролику, размещенному в социальной сети Facebook, группа людей собралась возле центрального офиса Сбербанка в Киеве. Участники расклеивают листовки, которые призывают украинских вкладчиков забирать денежные средства из российских банков.

Некоторые митингующие демонстративно надели на себя ватники, а в руки взяли балалайки и автоматы. Таким образом, по мнению радикалов, они надеются привлечь внимание конкретно вкладчиков Украины. Организаторы также отметили, что сроки данной акции не установлены — она будет иметь бессрочный характер.

По мнению радикалов, таким способом они встают на защиту экономики страны, в которой российские банковские учреждения занимают 15% этой сферы.