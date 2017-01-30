ДНР: ВСУ разрушили четыре жилых дома на окраине Горловки

Донецк, 30 января. ВСУ обстрелами повредили четыре дома в населенном пункте Зайцево на окраине Горловки минувшей ночью. Об этом журналистам сообщил представитель горловской администрации.

«За прошедшую ночь к нам обратились четверо по факту повреждения домов вследствие обстрелов. На данный момент мы располагаем информацией о повреждении четырех домов в Зайцево, но их может быть и больше. Проверка продолжается», — заявил он.

Как ранее сообщала «Газета.ру», ВСУ ведет «ползучее наступление» на Донбасс. Под обстрелами за последние несколько дней оказались Мариуполь и Донецк. Северная окраина столицы ДНР была обстреляна из РСЗО «Град».

Напомним, в результате обстрела ВСУ жилых кварталов Макеевки к северо-востоку от Донецка 30 января погибла мирная жительница, еще три человека получили ранение.