Минкомсвязи подключит Краснодарский край к решению проблем связи в Крыму

Москва, 30 января. Минкомсвязи разрешит телекоммуникационным компаниям обслуживать клиентов в Крыму с коммутаторов в Краснодарском крае. Это поможет решить проблему мобильной связи на полуострове.

Крым и Севастополь будут иметь единую с Краснодарским краем телефонную инфраструктуру. Это позволит сотовым компаниям избежать проблем с ввозом и последующим обслуживанием в Крыму телекоммуникационной техники, которая произведена в Европе и США, сообщает газета «Известия».

Минкомсвязи России подготовило приказ, изменяющий требования к построению телефонных сетей. Данное изменение связано с ликвидацией Крымского федерального округа и присоединением двух субъектов полуострова к Южному. Новация поможет «замаскировать» телефонный трафик из Крыма под краснодарский.

Прошлым летом глава Крыма Сергей Аксенов потребовал отменить роуминг в Крыму, но в ФАС России назвали роуминг на полуострове «технически обоснованным», отметив, что стоимость разговоров не должна быть выше местных тарифов.