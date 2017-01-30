Ученые нашли у «алтайской принцессы» серьезные инфекционные заболевания

Новосибирск, 30 января. Ученые при помощи томографического исследования мумии «алтайской принцессы» обнаружили у нее ряд серьезных заболеваний.

Мумия женщины, прозванная «алтайской принцессой», была обнаружена в 1993 году на плато близ границы с Монголией. Возраст находки составляет более 2,5 тыс. лет. Установлено, что молодая женщина умерла от рака.

Сейчас же ученые обнаружили у нее ряд тяжелых болезней, вызванных прогрессирующей инфекцией. В частности, женщина перенесла остеомиелит бедренных костей, кроме того, обнаружены признаки аутоиммунного воспалительного процесса. Также отмечаются признаки раннего «старения» суставов позвоночника и повреждения связок коленных суставов, сообщает издание СО РАН «Наука из первых рук». Быструю изнашиваемость организма ученые объясняют суровым климатом алтайского высокогорья и образом жизни местных скотоводов.

Ранее ученые установили, что «алтайская принцесса» в 20 лет заболела раком груди. Болезнь прогрессировала в течение пяти-семи лет. Кроме того, за три-пять месяцев до смерти женщина получила серьезную черепно-мозговую травму, вероятно, по причине падения с лошади. После этого она была прикована к постели до самой смерти.

Как ранее сообщал «Индикатор», международная группа исследователей сделала удивительную археологическую находку: в гроте на юго-западе Франции было обнаружено высеченное на камне изображение возрастом около 38 тыс. лет; оно претендует на статус одного из старейших в Европе.