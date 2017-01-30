Кремль о разговоре президентов: Путин ответил взаимностью на уважение Трампа

Москва, 30 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что во время телефонных переговоров президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп отнеслись друг к другу с уважением и начали обсуждать важные вопросы.

По словам Пескова, диалог лидеров обоих государств был хорошим и конструктивным. В частности, стороны начали обсуждать вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности, и расставлять главные акценты в возможном взаимодействии по борьбе с терроризмом. Кроме того, Путин и Трамп согласились, что уважение является значимым принципом в сотрудничестве России и США.

«Подчеркнули, что и американцы с уважением относятся к России, и Путин сказал, что в России абсолютно испытают взаимные чувства. В этом плане это чрезвычайно важная беседа», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что в предыдущие годы в отношениях Вашингтона и Москвы наблюдался «дефицит взаимного уважения», что привело к деградации диалога между государствами.