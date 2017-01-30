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Политика
НАТО переводит стрелки: Столтенберг против приближения «Судного дня»

НАТО переводит стрелки: Столтенберг против приближения «Судного дня»

13:39  30 Января 2017
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НАТО переводит стрелки: Столтенберг против приближения «Судного дня»

Вашингтон, 30 января. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласен с переводом стрелок символических «Часов Судного дня». По его мнению, ни о какой неизбежной военной угрозе сейчас не идет речи. 

По словам главы альянса, угроз для какой-либо страны-участницы организации руководство НАТО не видит. «Во-вторых, НАТО сильна тем, что способна предотвратить конфликт, наша сильная коллективная оборона не направлена на то, чтобы провоцировать конфликт и дестабилизацию», — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, в минувшую пятницу, 26 января, американский журнал «Бюллетень ученых- атомщиков»объявил о решении перевести стрелки символических «Часов Судного дня» на 30 секунд вперед. Эти часы показывают степень угрозы ядерной катастрофы, на 30 секунд вперед — до 2 минут 30 секунд до полуночи.

Остаток времени до полуночи показывает уровень напряженность международной обстановки и прогресса в развитии ядерного вооружения.

#йенс столтенберг
Ярослава Замысловатова
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