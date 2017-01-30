В МГИМО видят 12 ситуаций, способных повлиять на Россию в 2017 году. ФАН-ТВ

На дворе 2017-й год, и то, что мировое сообщество входит в новую эпоху, в которой Запад больше не является безусловным глобальным лидером, уже не вызывает никаких сомнений. По мнению экспертов, шоков 2016-го года с лихвой хватило бы на десятилетие: старые порядки сломаны, и мир находится в состоянии неопределенности. Многие международные вопросы уже разрешаются без участия Запада, а те, кто стремились к прекращению диктата Вашингтона, – добились своего. О ситуациях, развитие которых в новом году может оказать существенное влияние на интересы России в сфере безопасности и стабильности, корреспондент ФАН-ТВ поговорила с программным директором клуба «Валдай», доцентом МГИМО Андреем Сушенцовым.

– Андрей, каким был 2016-й год для российской внешней политики и для всего мира?

– 2016-й год был сложным, несомненно, для российской внешней политики, и во многом он был непредсказуем. Если смотреть на его начало и на его конец, то многие вещи, которые произошли, к концу года не усматривались и не были на горизонте, на радаре аналитиков. Но, в целом, 2016-й год был скорее успешным для российской внешней политики, несмотря на то, что приходилось чаще реагировать, чем инициативно выступать с предложениями. Россия оказалась готова ко многим вызовам, которые для многих европейских стран Трансатлантического ареала оказались неожиданными и проблематичными. BREXIT, выборы Трампа, развитие ситуации на Ближнем Востоке, украинский кризис – здесь России удалось сохранить ряд своих интересов.

Россия оказалась в центре такого «международного урагана», когда в результате масштабных санкций, политического давления в контексте американской избирательной кампании и в контексте обвинений во вмешательстве в европейские процессы, Россия довольно основательно стояла на своей позиции, и ее аргументация часто звучала убедительно. А люди, которые ее обвиняли, – их утверждения казались недостаточно обоснованными, и у них недоставало аргументов для того, чтобы провести ассоциацию между Россией и американскими выборами. Эти обвинения звучали недостаточно убедительно.

– Выходит, в наступившем 2017-м году есть надежда на то, что основных потрясений удастся избежать?

– Мы, исходя из прогноза на ближайший год, смотрим на 12 ключевых ситуаций, которые, на наш взгляд, могут дать наиболее решающее развитие и в наибольшей степени повлиять на российские интересы. Узловой ситуацией мы считаем российско-американские отношения. Сценарий их развития на этом этапе недостаточно очевидный, но мы выделяем, по крайней мере, 3-4. Из них наиболее благоприятный последний, четвертый. Он связан с возможным успехом экономической программы Дональда Трампа и его возможным намерением ограничить международную активность США, начать более энергично сотрудничать с договороспособными, дееспособными, главное, партнерами на Ближнем Востоке, в Европе. В случае реализации этого сценария, мы к концу года можем получить редкую, необычную для российской внешней политики ситуацию полномасштабного сотрудничества России и США. Но это не единственный сценарий российско-американских отношений. Ситуация может пойти и по негативному пути…

– Но вы считаете, что этот вариант наиболее вероятен?

– На этом этапе у нас мало оснований для того, чтобы делать очевидные предпочтения, счет управления новой администрации идет на часы, даже не на дни и недели. Но первые шаги, в общем, внушают некоторый оптимизм, хотя, опять же, этот оптимизм должен быть многоратно перепроверен дальнейшим развитием событий.

В отношении ключевых кризисов, в которые Россия вовлечена в Сирии, мы ожидаем, что в заметной степени будет ограничена или снижена активность ИГИЛ на территории этой страны в результате действия сирийского правительства и России, возможно, при сотрудничестве с США. В рамках украинского кризиса мы не ожидаем крупных перемен. Статус-кво выгоден для украинских властей, которые де-факто торпедируют политическое урегулирование, и нет оснований утверждать, что в результате внешнего давления Запада Украина внезапно изменит свою позицию и начнет двигаться на этот счет по пути выполнения «Минска-2». Главной задачей здесь, в общем, станет ограничение ущерба от статус-кво, который сохраняется.

Переходя к вопросу о санкциях, третьей нашей ситуации, ключевым будет то, что вопрос о санкциях не будет, на наш взгляд, больше увязываться с украинским сюжетом. К концу года украинская тема как таковая начнет сходить с международной повестки дня, возникнет ситуация, в которой может впервые за несколько последних лет сформироваться консенсус между крупнейшими странами Европы и США о необходимости постепенной отмены санкций и прекращении их увязки с украинским кризисом.

– Можно ли надеяться на то, что в нынешнем году, даже к концу года санкции будут отменены?

– Мы усматриваем ряд процедурных и политических препятствий, которые не позволят именно в наступающем году их полностью и формально отменить. При этом, надо учитывать, что ряд санкций, несомненно, продолжит свое действие. В частности, санкции Конгресса США. Для того чтобы они были отменены, должны сложиться абсолютно уникальные условия, которых пока нет: Конгресс должен проголосовать за отмену этих санкций, другими словами. Но те из них, что были введены указами президента, – можно вполне ожидать, что они будут постепенно отменяться в контексте развития российско-американского сотрудничества.

Последним ключевым пунктом нашего прогноза является оценка перспективы российско-японской нормализации, здесь очевидно прослеживаются крупные шаги навстречу друг другу. Есть очевидная поступательная дипломатическая динамика. Япония де-факто выходит из режима санкций, провозглашая масштабную программу инвестиций в Сибирь и на Дальний Восток. Я думаю, что в Москве правильно оценили этот шаг, этот жест с японской стороны. Думаю, что со временем, не в этом году точно, но очевидно в перспективе будут складываться условия для заключения мирного договора.

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– И хотелось бы спросить вас по поводу BREXIT’а – каков ваш прогноз?

– Сценарий жесткого BREXIT’a далеко не исключен – BREXIT’а, который повлечет значительные финансовые последствия для самой Британии, европейского континента и в какой-то степени затронет российские интересы. Британия сейчас пытается найти наиболее удобный для себя формат отношений с ЕС, но ядро стран ЕС сейчас настроено преподать Британии урок – мделать ее переговоры с блоком в наименьшей степени удобными для Британии, тем самым отваживая возможные другие страны ЕС, которые захотели бы покинуть блок, научиться на примере Британии. Поэтому мы думаем, что формальная процедура выхода из ЕС начнется в этом году, несомненно, в марте или апреле. Но к каким именно финансовым последствиям это приведет к концу года – это открытый вопрос.

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