ВКС РФ провели масштабные учения под Воронежем

Воронеж, 30 января. Летчики Западного военного округа подняли в воздух более 20 истребителей и бомбардировщиков.

В летно-тактических учениях были задействованы экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей МиГ-29СМТ. Пилоты отработали задачи по экстренному перебазированию машин на запасной аэродром. Предварительно летный и технический состав частей подготовил технику к вылету, провел подвеску ракет, боеприпасов и авиабомб, выполнил задачи по поддержанию стабильной связи, радиолокационному контролю полетов, подготовке взлетно-посадочной полосы, а также маскировке авиатехники и наземных средств обеспечения. Во время вылетов пилоты уничтожили цели, имитирующие вертолеты условного противника и провели воздушные бои. Также летчики ВКС РФ тренировались в преодолении средств ПВО, роль которых исполняли комплексы С-300.