Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудят при личной встрече

Москва, 30 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обязательно обсудят при личной встрече темы, которые были затронуты в ходе телефонного разговора. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал на то, что официальная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в первой половине 2016 года.

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