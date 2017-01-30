Ребенок погиб в результате падения автомобиля в реку в Нижегородской области

Нижний Новгород, 30 января. Трагедия произошла в Нижегородской области: автомобиль упал в реку, погиб 14-летний школьник. Об этом рассказали в понедельник в региональном УГИБДД ГУ МВД России.

Согласно приведенной информации, авария случилась ночью 29 января на первом километре грунтовой дороги «поселок Бор – село Сельская Маза» в Лысковском районе. Так, 34-летний водитель находился за рулем военного полноприводного советского автомобиля ГАЗ-67. Мужчина не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулась в реку Мазу. Мальчик, который также находился в салоне машины, получил смертельные травмы.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщало агентство URA.RU, ранее на автодороге «Южноуральск — Магнитогорск» в четырех километрах от поселка Сухтелинский в аварии погибли три человека.