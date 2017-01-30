Кремль: РФ и США не позволят украинскому кризису застареть

Москва, 30 января. И Россия, и администрация нового главы США Дональда Трампа убеждены, что нужно заниматься разрешением украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с недавним телефонным разговором лидеров США и России.

«Американская сторона также является убежденной сторонницей, что нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застаревший кризис. Необходима активизация усилий по урегулированию проблемы, и в данном случае в нашей позиции ничего не изменилось», — отметил Песков.

Позиция основана на том, что у минских договоренностей нет альтернативы, для выполнения которых нужна в первую очередь работа «со стороны Киева без какого-либо двойного или тройного трактования этих договоренностей».