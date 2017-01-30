«Олд Траффорд» в огне: пожар вспыхнул на стадионе «Манчестер Юнайтед»

Манчестер, 30 января. На домашнем стадионе английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» (Old Trafford) вспыхнул пожар. Об этом сегодня сообщает издание Mirror.

В настоящее время причина возгорания неизвестна, компетентные органы ее устанавливают. На появившихся в Сети снимках видно, что с южной стороны арены появился густой дым. Сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия.

Стадион «Олд Траффорд» или Театр мечты построили в 1909 году, а через год его передали во владение Красным дьяволам.

Напомним, как сообщалось ранее, «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с форвардом Уэйном Руни, который может перебраться в Китай. Переход легенды сборной Англии и «МЮ» выльется Китаю в кругленькую сумму — 140 миллионов фунтов стерлингов.