Сделки с США по отмене санкций против РФ пока не обсуждаются — Кремль

Москва, 30 января. Никакие сделки с США в обмен на отмену антироссийских санкций пока не обсуждаются. Такое заявление сделал во время общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что разговор о каких бы то ни было сделках между двумя странами на данный момент не представляется возможным: для начала необходимо определиться с местом и временем встречи двух президентов. Все важные вопросы будут решаться при личном общении.