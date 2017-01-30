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Политика
Кремль назвал главную отправную точку отношений России и США

Кремль назвал главную отправную точку отношений России и США

14:14  30 Января 2017
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Кремль назвал главную отправную точку отношений России и США

Москва, 30 января. Совместная борьба с терроризмом может стать одной из главных отправных точек отношений России и США, заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

При этом он заметил, что и другие вопросы исключать никак нельзя. «наши двусторонние отношения настолько обширно проецируются на глобальную повестку дня, что, конечно, нельзя исключать, что будут еще какие-то темы», — подчеркнул Песков.

Так, в числе других точек соприкосновения представитель Кремля  назвал обеспечение стратегической безопасности, урегулирование региональных конфликтов, а также развитие двусторонних связей Москвы и Вашингтона. 

#владимир путин #дональд трамп #россия #дмитрий песков #сша
Ярослава Замысловатова
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