Бойцы ВВО провели масштабные учения по антитеррору

Хабаровск, 30 января. Комплексные тренировки по противодействию терроризму состоялись в частях и соединениях Амурской области, Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев, а также в Республике Бурятия.

На учениях военнослужащие отработали задачи по противодействию попыткам проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию военных объектов. Условия тренировок были максимально приближены к боевым, руководство задействовало холостые боеприпасы, бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-80, взрывпакеты. Бойцы подразделений антитеррора провели тренировки по эвакуации условно раненых сослуживцев, а также провели мероприятия по химической и радиационной разведке районов.